Найти Мадину. На полях оставляют сладости с воздушными шариками — костанайский оперштаб

Оперативный штаб: поисковые мероприятия – информация на 16.00

Проведено очередное заседание оперативного штаба с участием первого заместителя акима Костанайской области Гауеза Нурмухамбетова.

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На 16.00 также зона поиска идет в четырех направлениях поселок Жамбыл — река Тобол, поселок Алтын дала, город Костанай, поселок Самир.

Видео с пропавшей 5-летней девочкой из Костанайской области появилось в сети

На заседании штаба решено оставлять на полях продукты питания и воду, привязав к ним воздушные шары. Это будет сигнальным вариантом для поисковиков.

На каждом поле выставлены наблюдатели, которые будут следить за этим процессом.

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Продолжается наблюдение и с воздуха. После шести вечера над полями будут планировать дельтапланы – инструкторы рудненского дельтаклуба, которые пришли на помощь в поисках ребенка.

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