Найти Мадину. На полях оставляют сладости с воздушными шариками — костанайский оперштаб

Фото ДП
Оперативный штаб: поисковые мероприятия – информация на 16.00
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Проведено очередное заседание оперативного штаба с участием первого заместителя акима Костанайской области Гауеза Нурмухамбетова.
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На 16.00 также зона поиска идет в четырех направлениях поселок Жамбыл — река Тобол, поселок Алтын дала, город Костанай, поселок Самир.
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На заседании штаба решено оставлять на полях продукты питания и воду, привязав к ним воздушные шары. Это будет сигнальным вариантом для поисковиков.
На каждом поле выставлены наблюдатели, которые будут следить за этим процессом.
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Продолжается наблюдение и с воздуха. После шести вечера над полями будут планировать дельтапланы – инструкторы рудненского дельтаклуба, которые пришли на помощь в поисках ребенка.
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