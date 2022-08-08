Видео с пропавшей 5-летней девочкой из Костанайской области появилось в сети

Кадры с пропавшей в Костанайской области пятилетней Мадиной Ерланкызы появились в сети, передает Tengrinews.kz.

В сети появились кадры, на которых бегает полураздетая девочка. Как выяснилось, это пропавшая пятилетняя жительница села Жамбыл Костанайской области. Девочку ищут уже сутки, по всей видимости, эти кадры были сняты практически сразу же после ее побега из дома. После ее в разных местах видели очевидцы, но куда потом пропал ребенок — неизвестно.

«Ребенок вылез около 7 утра через окно двухэтажного дома, по трубе газопровода спустился на козырек. Есть свидетель с первого этажа, который спустил ее с козырька. Хозяева дверь не открыли, после чего ребенок побежал в сторону игровой площадки, там стоит камера, этот момент зафиксирован. Есть свидетель, который видел, как девочка пробегала в сторону трассы, видел ее и тракторист, когда она перебегала дорогу в сторону леса. Исходя из этих данных составлен маршрут движения, работаем в этом направлении», — сообщил начальник управления криминальной полиции Департамента полиции Костанайской области Ербол Каирбеков.

Девочку ищут на суше, в воде и с воздуха. Всего задействовано 500 человек личного состава Департамента полиции, в том числе и сотрудники ДЧС, волонтеры, местные жители.

Жителей региона сплотили поиски маленькой девочки. Те, кто не может принимать участие, помогают финансово волонтерам — отправляют деньги на бензин. Жители села Жамбыл готовят еду и кормят поисковые отряды. В поисках принимает участие даже мама с шестимесячным сыном. Женщина говорит, что не могла остаться в стороне, ведь сама воспитывает ребенка с аутизмом, который тоже убегал из дома.



Фото ©Tengrinews.kz

«Месяц назад у меня пропадал ребенок два дня подряд. Узнала о пропаже ребенка из группы, где состоят мамочки с такими детьми-аутистами. Сегодня отправила старшего в садик, пришлось с малым выйти, тоже свой терялся, понимаю, каково это. Родители были против, но я все же решила приехать на поиски, не могу остаться в стороне», — рассказала жительница Костаная Айсара Ибраева.

Ранее облет с вертолета совершил и начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков вместе с мамой пропавшей девочки.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.