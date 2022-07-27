Накануне развода: мужчина задушил жену и повесился

Фото из открытых источников
О том, что в семье что-то произошло, первой заподозрила мать убитой. 64-летняя женщина сообщила полицейским, что дочь не открывает дверь, и попросила помочь, передает ktk.kz
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В Атырау расследуют шокирующую смерть многодетных родителей. По предварительной версии, муж убил жену, а потом покончил с собой. У пары осталось четверо детей.
Чтобы войти в квартиру, привлекли спасателей ДЧС. В ванной комнате обнаружили два трупа. По предварительной версии, мужчина задушил жену, а потом сам повесился на трубе. Главе семейства было 26 лет, его супруге – 30.
Квартиру, где произошла трагедия, многодетная семья арендовала всего месяц. По словам соседей, за это время никаких конфликтов не замечали. Но, как выяснили полицейские, у пары все же были серьезные разногласия.
Мейирим Ердаулет, официальный представитель ДП Атырауской области:
– Супруги были в бракоразводном процессе. У них остались четверо детей. Иная информация, по статье 201-й Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, не подлежит опубликованию.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: