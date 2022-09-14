Наказание назначено водителю «Лексуса», который врезался в пиццерию в Костанае

Напомним, вечером 6 апреля на проспекте Абая Лексус пересек встречную полосу и вылетел с дороги.

Как тогда сообщали полицейские, водитель машины неправильно выбрал скорость движения. В результате ДТП сам водитель и двое работников пиццерии были доставлены в травмпункт городской больницы, где всем было назначено амбулаторное лечение. В пиццерии после удара загорелось кухонное оборудование, которое потушили пожарные. По данным полиции, водитель Лексуса с начала этого года пять раз привлекался за превышение, последний раз за день до нашумевшего ДТП.

Защитник потерпевшего заявлял, что в момент перед столкновением с павильоном, машина двигалась со скоростью более 135-и километров в час. Человек ею управлявший, признан виновным в нарушение ПДД, повлекшее за собой повреждение транспортного средства, дорожных и других сооружений.

Он лишен водительских прав на 6 месяцев, что, в данном случае, является максимальной мерой взыскания.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.