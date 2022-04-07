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ДТП с «Лексусом» Момент аварии с камер пиццерии

Кадр из видео

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На видео с камер установленных внутри пиццерии и снаружи виден момент удара. 

Напомним, ДТП случилось вечером 6 апреля. Автомобиль врезался в пиццерию, которая находится на остановке «Второй подъём». Пострадали трое человек. 

Сегодня по факту дорожно-транспортного происшествия в Костанае, состоялся брифинг. 24-летний водитель «Лексуса» (2021 года выпуска), неоднократно нарушал скоростной режим.

«За превышение его привлекли к ответственности 5 раз с начала этого года. Последний раз его наказали 5 апреля», — сообщил Виталий Цой.

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