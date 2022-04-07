ДТП с «Лексусом». О состоянии пострадавших в аварии рассказали врачи

gkb11.medgis.ru
В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области сообщили, что на месте ДТП 6 апреля были две бригады скорой.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В аварии пострадали трое человек. Среди пострадавших 40-летня женщина.
«У нее диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб области спины и таза, острая реакция на стресс, шок. У 19-летнего парня сотрясение головного мозга, открытая рана века и около глазной области, ушиб коленного сустава. Это работники пиццерии. Водитель автомобиля выехавшего в остановку получил сотрясение головного мозга. У него открытая рана волосистой части головы. Всё трое госпитализированы в городскую больницу», — сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области.
Напомним, ДТП случилось вечером 6 апреля. Автомобиль врезался в пиццерию, которая находится на остановке «Второй подъём». Пострадали трое человек.
В полиции сообщили, что водитель «Лексуса» неоднократно превышал скорость.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: