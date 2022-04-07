ДТП с «Лексусом». О состоянии пострадавших в аварии рассказали врачи

В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области сообщили, что на месте ДТП 6 апреля были две бригады скорой.

В аварии пострадали трое человек. Среди пострадавших 40-летня женщина.

«У нее диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб области спины и таза, острая реакция на стресс, шок. У 19-летнего парня сотрясение головного мозга, открытая рана века и около глазной области, ушиб коленного сустава. Это работники пиццерии. Водитель автомобиля выехавшего в остановку получил сотрясение головного мозга. У него открытая рана волосистой части головы. Всё трое госпитализированы в городскую больницу», — сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области.

Напомним, ДТП случилось вечером 6 апреля. Автомобиль врезался в пиццерию, которая находится на остановке «Второй подъём». Пострадали трое человек.

В полиции сообщили, что водитель «Лексуса» неоднократно превышал скорость.

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