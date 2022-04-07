Неоднократно превышал скорость водитель «Лексуса», протаранивший пиццерию — полиция

Сегодня по факту дорожно-транспортного происшествия в Костанае, состоялся брифинг. Подробности и уточнения аварии сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий Цой.
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Виталий Цой уточнил, что водителю не 32 года, как сообщалось накануне, а 24. При этом водитель «Лексуса» 2021 года выпуска, неоднократно нарушал скоростной режим.
«За превышение его привлекли к ответственности 5 раз с начала этого года. Последний раз его наказали 5 апреля», — сообщил Виталий Цой.
Напомним, ДТП случилось вечером 6 апреля. Автомобиль врезался в пиццерию, которая находится на остановке «Второй подъём». Пострадали трое человек.
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