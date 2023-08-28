Накажут автора и распространителя видео с погибшей девушкой — ДП Костанайской области

Фото kostanay.biz
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области уточнили некоторые детали по факту гибели девушки в селе Архиповка.
«В рамках расследования будет дана оценка действиям по распространению видео», — сообщили в пресс-службе областного ведомства.
Напомним, накануне было распространено жуткое видео. На кадрах девушка, которая, по данным полиции, покончила с собой.
Позже в полиции прокомментировали, что тело девушки нашли грибники.
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