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Накажут автора и распространителя видео с погибшей девушкой — ДП Костанайской области

Фото kostanay.biz

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области уточнили некоторые детали по факту гибели девушки в селе Архиповка. 

«В рамках расследования будет дана оценка действиям по распространению видео», — сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Напомним, накануне было распространено жуткое видео. На кадрах девушка, которая, по данным полиции, покончила с собой.

Позже в полиции прокомментировали, что тело девушки нашли грибники. 

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