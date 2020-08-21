Напоминаем! Что в Костанайской области не будет работать в выходные дни

В Костанайской области с 17 августа началось поэтапное смягчение карантинных мер. Возобновили работу ТРЦ, непродовольственные рынки, дежурные группы в дошкольных организациях, салоны красоты, фитнес-центры и многие других объекты. Однако все эти послабления действуют только в будние дни. Поэтому 22 и 23 августа в регионе снова вводятся ограничительные меры.

Так, согласно последнему постановлению заместителя главного санитарного врача Костанайской области, в выходные будет ограничено движение общественного транспорта, а также ограничен выход на улицу лицам старше 65 лет.

Кроме того, будет приостановлена работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. Также приостановление: работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков; работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги; работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров; работы общественных бань, саун; работы детских и взрослых образовательных центров, коррекционных кабинетов; работы аттракционов на открытом воздухе; работы объектов общественного питания, за исключением работы объектов на открытом воздухе (летние павильоны, террасы) с 8:00 до 22:00 часов, а также на вынос и доставку до потребителей.

Обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте (в том числе такси), общественных местах на открытом воздухе, за исключением:

— детей в возрасте до пяти лет;

— в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции»;

— лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом при соблюдении социальной дистанции;

— лиц, имеющих медицинские противопоказания.

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