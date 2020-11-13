Напоминаем, какие ограничения будут действовать в предстоящие выходные в Костанайской области

Напоминаем жителям Костанайской области об ограничительных карантинных мерах в предстоящие выходные.

Так, в Костанайской области 14 и 15 ноября будет:

приостановлена работа объектов торговли площадью более 2000 кв. м, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники;

приостановлена работа общественного городского транспорта, за исключением общественного транспорта в г. Рудный, обслуживающего АО «ССГПО;

приостановлена деятельности СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев в воскресенье;

приостановлена работа общественных бань, саун с задействованием бассейнов;

приостановлена деятельность крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры);

работа только на вынос и доставку для объектов общественного питания;

запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков;

Сегодня состоялся брифинг с участием главного санитарного врача Костанайской области, входе которого Владимир Нечитайло пригрозил жителям региона штрафами.

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