Наркотики пытались перебросить в колонию в Костанайской области

Попытку переброса пресекли сотрудники колонии. После неудачи, граждане попытались скрыться, но личному составу учреждения удалось их задержать. Об этом сообщает пресс-служба ДУИС по Костанайской области.
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При проведении осмотра обнаруженный сотрудниками предмет с территории был изъят, в ходе распаковки было обнаружено: 2 зарядных устройства, 2 сотовых телефона, наушники и сим карта. Второй сверток содержал в себе вещества зеленого цвета, в количестве 10 штук. При проведении экспертизы, было выяснено что это марихуана, — пояснили в ведомстве.
Стоит отметить, что за данное административное правонарушение предусмотрена ответственность по ч.1 ст.481 КоАП РК.
Статья влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а в случае передачи веществ, схожих с наркотическими средствами могут и привлечь к уголовной ответственности предусмотренных соответствующей частью ст. 297 УК РК.
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