Нашли на дачах. Подробности гибели без вести пропавшего костанайца

Вчера на территории садового общества «Текстильщик» жителем Костаная было обнаружено тело без вести пропавшего Мейрбека Жарылгасынова, который ушел из дома 17 марта.

По факту безвестного отсутствия полиция проводила комплекс розыскных мероприятий.

Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Согласно предварительному заключению экспертизы причиной смерти стал суицид.

В настоящее время по обстоятельствам суицида проводятся следственные действия.

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