Насколько готова Костанайская область к новому учебному году?

В этом году капитальный ремонт проведут в 13 организациях образования. Обычно уложиться в один год подрядчики не успевают, поэтому часть работ выполняют в один год, другую половину оставляют на следующий. Как правило, к концу августа ремонт завершают или останавливают.

Однако в этом году из-за того, что деньги были выделены не своевременно в четырех школах региона он продлится до первого октября. Речь идет о девятой школе Костаная, десятой Аркалыка, а также о Боровской школе-гимназии и Карабатырской средней школе. Однако на учебном процессе это не отразится, уверяют в управлении образования.

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«Когда двухгодичный по плану запланированы ремонты бывают и когда у нас, допустим, планируется на осенние месяцы — октябрь-ноябрь, тогда мы конечно, так было и в городе Костанае и в школах других районов Костанайской области, конечно, мы такие оргмоменты предпринимаем для того, чтобы учебному процессу ничего не мешало. Если в этой школе невозможно, то мы делали переход в другую школу. Но сейчас у нас все идет по плану», — говорит заместитель руководителя управления образования Костанайской области Данагуль Сюндикова.

2,6 миллиардов тенге выделены в этом году и на текущие ремонты школ. Речь идет к примеру, о замене кровли или системы отопления. Этих денег хватит на сто пятьдесят две организации образования.

«Из них на 70 объектах ремонт на сегодняшний день завершен. И в 82 организациях образования ремонтные работы до начала учебного года будут завершены, то есть в августе месяце. Как бы этот вопрос на контроле. В те дальние школы, где были выделены большие суммы тоже люди были командированы, отчеты делаются», — говорит Сюндикова.

Большая статья расходов для бюджета это и приобретение учебников. На эти цели в этом году выделено более одного миллиарда тенге. На эти деньги пополнят фонды школьных библиотек недостающими учебниками, закупят прописи для первоклашек, а также приобретут цифровые учебники и те, что переиздаются.

«У нас девять договоров и там у нас издательства разные, поставка с разных городов тоже разная. Поэтому это совершенно разные поставщики, которые выиграли госзакупки. И в зависимости от того как заключен договор. Но тем не менее, до начала учебного года в августе месяце все учебники будут поставлены. С этим у нас проблем раньше не было и сейчас не будет», — говорит Сюндикова.

По мимо учебников и прописей, выделены средства и на покупку художественной литературы. 136 миллионов бюджетных тенге потратят на покупку девяноста тысяч экземпляров.

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