С 1 по 12 июня по области зарегистрировано уже 58 случаев интернет-мошенничества, с общим ущербом более 70 миллионов тенге. Самые популярные схемы аферистов — это звонки, когда они представляются сотрудниками полиции, службы безопасности банка и других госорганов.

Мошенники могут даже создавать дипфейки — реалистичные, но поддельные фото и видео других людей.

«Также «операторы связи» звонят, говорят то, что истекает срок действия симкарты, чтобы продлить — продиктовать код просят. Также сотрудниками «Казпочты» представляются: «На Ваше имя поступила посылка», продиктовать код также просят. Также «сотрудники поликлиники» звонят города Костаная, и говорят чтобы пройти запись на флюорографию им надо продиктовать смс код, который поступит на телефон», — рассказал старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Рашид Мадияров.

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Еще один вид мошенничества — поддельные интернет-магазины с аккаунтами в соцсетях. Аферисты накручивают подписчиков, лайки, то есть создают видимость активности на странице, и продают товары, которых на самом деле нет. Они просят оплатить полную стоимость или же требуют предоплату, а потом исчезают. Злоумышленники в интернете часто размещают объявления о простом и быстром заработке в соцсетях, рекламируют якобы инвестиции под именем крупных компаний, и деньги людей тоже уходят в никуда.

«Я бы хотел сказать, что «на территории Республики Казахстан нет никаких официальных компаний, в которые можно инвестировать и зарабатывать на этом деньги. Так что, хотел бы сказать жителям нашей области — берегите себя, свои денежные средства и также никому не отдавайте свои личные данные, банковские счета, смс коды не диктуйте», — предупредил Рашид Мадияров.

Рашид Мадияров предупреждает жителей не переходить по различным подозрительным ссылкам. Настоящие сотрудники полиции и других госорганов никогда не позвонят жителям и не попросят их перевести куда-то свои денежные средства, либо продать недвижимость якобы для того, чтобы поучаствовать в поимке мошенников.

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