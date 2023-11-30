Настроение «Новый год» — видео

Сегодня в Костанае пошел долгожданный снег. И, как прогнозируют синоптики, «сыпать» будет весь день.

Ещё вчера на улицах была грязь и лужи, а сегодня природа подарила снег.

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Мы решили сделать видео красивого снега.

Костанайцы пишут в комментариях, что сегодняшняя погода — это настроение «Новый год». Люди радуются хлопьям снега и называют сегодняшнюю погоду сказкой.

https://alau.kz/wp-content/uploads/2023/11/video-30-11-23-12-34.mp4 30 ноября , по данным синоптиков, осадки ожидаются на большей части Костанайской области, сильные осадки (дождь, снег) – на западе и севере области. На большей части региона ожидается снег, на западе и севере региона — туман. Ветер дует с запада и северо-запада, в южной половине региона порывы 15-20, иногда 23 м/с. В Костанае сегодня ожидаются осадки.

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