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Наурызнама в Казахстане. 22 марта – Новый год

— Сегодня, 09:20
Изображение для новости: Наурызнама в Казахстане. 22 марта – Новый год

Фото взято с сайта astana.restoran.kz

В этот день во всех регионах страны устанавливают стилизованные этноаулы, проводят культурные мероприятия и ярмарки.

Сегодня, 22 марта, в Казахстане отмечают девятый день праздничной декады Наурызнама – Жыл басы, Новый год, передает informburo.kz

В этот день во всех регионах страны устанавливают стилизованные этноаулы, проводят общенациональные культурно-спортивные мероприятия, различные ярмарки.

План мероприятий в Костанае.



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