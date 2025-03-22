В 2025 году правила предоставления госжилья изменились, но ключевые принципы остались. Льготные ипотеки и субсидии...
В этот день во всех регионах страны устанавливают стилизованные этноаулы, проводят культурные мероприятия и ярмарки.
Сегодня, 22 марта, в Казахстане отмечают девятый день праздничной декады Наурызнама – Жыл басы, Новый год, передает informburo.kz
В этот день во всех регионах страны устанавливают стилизованные этноаулы, проводят общенациональные культурно-спортивные мероприятия, различные ярмарки.
План мероприятий в Костанае 22 марта. Жыл басы – Ұлыстың ұлы күні 46. Работа юрточного городка 10.00-18.00...
Сегодня, 21 марта, в микрорайонах Костаная с размахом празднуют Наурыз. Во дворах многоэтажек накрывают столы....
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