Назарбаев прокомментировал информацию о рейдерстве и богатстве своих родственников

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал информацию о противоправных действиях своих родственников.

«В последнее время в интернете появилось очень много информации о ваших родственниках. Якобы некоторые из них замешаны в противоправной деятельности – рейдерстве, незаконном обогащении. Что вы можете сказать по этому поводу?» – спросил первого президента во время интервью политолог Данияр Ашимбаев.

Нурсултан Назарбаев ответил, что основополагающим принципом Казахстана как правового государства является то, что закон – един для всех, передает informburo.kz

«Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту», – сказал первый президент РК.

Он привёл в пример случай с Рахатом Алиевым, мужем Дариги Назарбаевой.

«Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но всё это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осуждён казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба», – добавил первый президент.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за годы его правления народ Казахстана проделал огромную работу. По его словам, некоторые забывают это, но народ мудр и всё помнит.

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