Назначен аким района Беимбета Майлина

Архимед Мухамбетов представил нового акима района Беимбета Майлина

По согласованию с депутатами маслихата района Беимбета Майлина, распоряжением акима Костанайской области на должность акима района Беимбета Малина назначен Кайсар Батырханович Муржакупов.

Его сегодня на собрании актива района представил аким области Архимед Мухамбетов.Кайсар Муржакупов родился 3 июня 1985 года в селе Алтын Дала Костанайского района Костанайской области. Имеет два высших образования. Окончил Костанайский государственный университет им. Ахмета Батурсынова по специальностям «Экономика» и «Право». Ранее занимал должность заместителя акима города Лисаковск Костанайской области.

Напомним, экс-аким района Беимбета Майлина Куандык Испергенов был назначен акимом города Рудного Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.