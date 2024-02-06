Назначен новый премьер-министр Казахстана

Соответствующий Указ появился на сайте Акорды.

Олжас Бектенов родился в 1980 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист» (2001).

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алматы.

В 2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

С 2006 по 2009 год работал в Администрации президента РК.

С 2009 по 2012 год был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

В 2016-2017 годах – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Астане.

С 2017 по 2018 год – заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 год – заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2019 по 2022 год – первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

С февраля 2022 года по апрель 2023 года – председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

3 апреля 2023 года указом главы государства назначен руководителем Администрации президента Республики Казахстан.

Данные взяты с сайта Zakon.kz

Напомним, что 5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр. Соответствующий указ «О Правительстве Республики Казахстан» был опубликован на сайте Акорды.

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