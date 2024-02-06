Назначен новый премьер-министр Казахстана

Фото взято с сайта kapital.kz
Соответствующий Указ появился на сайте Акорды.
Олжас Бектенов родился в 1980 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист» (2001).
Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алматы.
В 2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.
С 2006 по 2009 год работал в Администрации президента РК.
С 2009 по 2012 год был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.
В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).
В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан.
В 2016-2017 годах – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Астане.
С 2017 по 2018 год – заместитель акима Акмолинской области.
С 2018 по 2019 год – заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С 2019 по 2022 год – первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.
С февраля 2022 года по апрель 2023 года – председатель Агентства РК по противодействию коррупции.
3 апреля 2023 года указом главы государства назначен руководителем Администрации президента Республики Казахстан.
Данные взяты с сайта Zakon.kz
Напомним, что 5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр. Соответствующий указ «О Правительстве Республики Казахстан» был опубликован на сайте Акорды.