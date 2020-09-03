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Назначен руководитель управления образования Костанайской области

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Распоряжением акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова 2 сентября 2020 года руководителем ГУ «Управление образования акимата Костанайской области» назначена Байменова Зауре Ануарбековна.

Зауре Ануарбековна закончила Аркалыкский педагогический институт им. И.Алтынсарина по специальности учитель казахского языка в общеобразовательной школе с русским языком обучения, а также Костанайский институт бизнеса и управления по специальности экономист-менеджер.

Имеет большой опыт работы в сфере образования, свою работу начинала учителем казахского языка. На государственной службе с 2002 года.

С 2002 года Зауре Ануарбековна работала главным специалистом Департамента образования акимата Костанайской области. В августе 2008 года возглавила отдел образования акимата Карасуского района. В 2010 г. стала руководителем отдела Управления образования акимата Костанайской области, а с сентября 2013 г. — руководителем отдела образования акимата города Лисаковск. Более трех лет была заместителем акима Федоровского района по социальным вопросам.

С августа 2016 года- заместитель руководителя Управления внутренней политики акимата Костанайской области. С февраля 2019 года возглавляла Управление внутренней политики акимата Костанайской области.

Напомним, ранее Василий Цымбалюк ушел по собственному желанию с должности руководителя управления образования акимата Костанайской области.

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