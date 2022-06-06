Назван основной фактор распространения оспы обезьян

Основной фактор распространения оспы обезьян — безответственность людей, которые продолжают ходить в общественные места, несмотря на наличие у себя симптомов этой инфекции.

Об этом рассказал российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на URA.ru.

«Заразность наступает, когда появляется само заболевание. За сутки до появления сыпи, может, чуть меньше, человек становится заразным. Если человек, у которого высокая температура, недомогание, потом сыпь пошла, и он сидит в общественном месте или дома с родственниками и никак не защищается, такие суперспредеры (суперраспространитель вируса. — Прим.), в особенности для оспы, вносят решающий вклад в распространение этой инфекции», — объяснил Николай Крючков.

Как уточнил иммунолог, эти люди не имеют каких-то биологических особенностей. Первостепенно их поведение в обществе. Как правило, они не сразу обращаются за медицинской помощью.

«Если человек плевать хотел и не особо заботится о здоровье окружающих и о своем, относится к этому делу легко, даже при симптомах он пойдет на концерт или в ресторан», — привел пример иммунолог.

Новый вирус начал распространяться в Европе и США в конце мая. Случаи заражения, в частности, были зафиксированы в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции и Австралии. Также известны случаи появления оспы в Финляндии.

По данным медицинского регулятора CDC, к 4 июня выявлены более 900 случаев заражения человека вирусом оспы обезьян в 29 странах.

В лидерах по числу заражений Великобритания, где заболели 225 человек.

Второе место занимает Испания со 186 случаями заражения. Замыкает тройку Португалия со 143 пациентами.

США с 24 случаями заболевания занимают восьмое место, впереди них — Канада, Германия, Франция и Нидерланды. Также в десятку вошли Италия и Бельгия.

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