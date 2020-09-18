Назван срок подачи тепла в дома и соцобъекты Костаная

С 1 октября в Костанайской области начнут подключать к отоплению социальные объекты, затем с 15 октября тепло начнут получать многоэтажки. Сегодня в регионе идут завершающие работы по подготовке котельных и сетей к зиме. Как отмечают специалисты, больших сложностей с этим нет, сообщает alau.kz

Как отмечают в управлении энергетики и ЖКХ Костанайской области, в этом году наблюдается снижение темпов подготовки к отопительному сезону по сравнению с прошлым годом. На сегодня в Костанайской области из 105 котельных подготовлены 93 процента, автономных систем отопления — 96%. Отремонтировано 32 км тепловых сетей из 43 км запланированных к ремонту или 75%. За аналогичный период 2019 года по вышеуказанным пунктам показатели составляли 100% готовность. Тоже самое и по подготовке социальных объектов и жилищного фонда, 100 процентных цифр нет нигде.

«Слабая работа проводится по следующим показателям: Подготовка котельных: Наурзумский -50%.Ремонт тепловых сетей: Аулиекольский район- 33%. Ремонт водопроводных и канализационных сетей: Костанай -79%, Лисаковск- 93%, Подготовка автономных систем отопления: Сарыкольский — 54%, Аркалык — 86%. Подготовка объектов образования: Узункольский, Костанайский — 96%»,- говорит руководитель управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурен Аскаров.

Что касается Аркалыкской ТЭЦ то на покупку мазута в бюджете предусмотрено 1,39 млрд тенге, в итоге город будет обеспечен топливом, которого хватит на весь отопительный сезон. А вот цифры по обеспечению бюджетных организаций углем низкая, считает аким области, это 75%. Отставание наблюдается в Джангельдинском, Узункольском, Алтынсаринском районах. Средняя цена тонны угля в текущем году 12 245 тенге, в 2019 году — 11 161 тенге, увеличение почти на 10 процентов. В текущем году наблюдается снижение темпов заготовки угля населением. На сегодня ими заготовлено 77%.

«Неправильный подход, я недоволен, что цена выросла по мазут, мазут цена упала. Не было сообщения и накапливались ГСМ, по углю как будут потребления выросли. Управления должно активно работать. Надо разбираться, аудиторскую проверку, в чем причина»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Аким Костанайской области поручил коммунальным предприятиям завершить все работы как можно скорее. Ведь с 1 октября в регионе намерены подключать к отоплению социальные объекты, затем с 15 октября тепло начнут получать многоэтажки.

Для подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура +10 градусов продержалась на протяжении трех дней.

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