Названа предварительная причина пожара в доме, где погибли маленькие дети

Пожаров в Костанайской области за три месяца этого года произошло меньше, чем в прошлом году, но в них погибло больше людей. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Биржан Каримов на совещании в акимате региона.

Большая часть пожаров приходится на жилой сектор. Руководитель ДЧС назвали предварительную причину возгорания в доме, где погибли дети.

Напомним, 31 марта возгорание произошло в квартире, в которой проживала многодетная семья. В результате погибли трое детей. По предварительной причине, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки при зарядке мобильного устройства.

«Учитывая складывающуюся ситуацию, полагаем необходимым: управлению образования акимата Костанайской области совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям в рамках учебных часов, предусмотренных на изучение основы безопасности жизнедеятельности, провести занятия по правилам поведения детей при чрезвычайных ситуациях, на родительских собраниях провести инструктажи по соблюдению элементарных требовании пожарной безопасности», — сообщил начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов.

Сотрудники ДЧС, по словам руководителя ведомства, регулярно проводят профилактических мероприятий в жилом секторе, в работе с населением применяются разнообразные формы и методы, активно используется потенциал волонтеров. Совместно с акиматами городов и районов, НПО проведены благотворительные акции по очистке дымоходов в домах 145 многодетных семей и ремонту отопительных печей в 164 домах социально уязвимых семей, установлено порядка 680 датчиков дыма.

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