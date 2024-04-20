Назван список имущества, за которое пострадавшие от паводка получат компенсацию

Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости, сообщает Zakon.kz.

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Согласно информации пресс-службы Правительства, в перечень такого имущества входят:

предметы для хранения и приготовления пищи;

предметы мебели для приема пищи;

предметы мебели для сна;

предметы средств информирования граждан;

предметы средств водоснабжения и отопления

«Выплата этой компенсации будет осуществляться местными исполнительными органами из бюджетных и внебюджетных средств. Ранее Правительство РК опубликовало Памятку – на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков», – говорится в сообщении.

Кроме этого, по поручению Каната Бозумбаева в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.

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