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Назван список имущества, за которое пострадавшие от паводка получат компенсацию

Фотография для новости Названо имущество, за которое пострадавшие от паводка получат компенсацию

Кадр из видео

Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости, сообщает Zakon.kz.

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Согласно информации пресс-службы Правительства, в перечень такого имущества входят:

  • предметы для хранения и приготовления пищи;
  • предметы мебели для приема пищи;
  • предметы мебели для сна;
  • предметы средств информирования граждан;
  • предметы средств водоснабжения и отопления

«Выплата этой компенсации будет осуществляться местными исполнительными органами из бюджетных и внебюджетных средств. Ранее Правительство РК опубликовало Памятку – на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков», – говорится в сообщении.

Кроме этого, по поручению Каната Бозумбаева в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.

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