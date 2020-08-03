Названы регионы с лучшей ситуацией по коронавирусу

Министр здравоохранения Алексей Цой перечислил регионы с лучшей эпидемиологической ситуацией в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, на 3 августа зарегистрировано 92 662 случая заражения коронавирусом. Цифра внушительная, но 67,5 процента из них уже выздоровели — 62,5 тысячи человек.
«Ситуация наилучшим образом складывается в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в столице. Таким образом, мы можем с полной уверенностью сказать, что ситуация в Казахстане с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизировалась», — заявил Цой на брифинге СЦК.
Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев заявил в Twitter, что смертность от коронавируса и пневмонии остается высокой в Казахстане. Он поручил правительству усилить меры по соблюдению карантина.
COVID-2019 в Казахстане
92662 - зарегистрированно
62511 - выздоровевших
793 - летальных случаев
2796 - в Костанайской области