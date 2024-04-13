Названы самые востребованные профессии в Костанае и области

Более 20 крупных предприятий города пришли, чтобы найти себе сотрудников. Самыми востребованными специалистами оказались врачи, водители и кассиры. Параллельно проходят и онлайн-ярмарки, где соискатель может трудоустроиться в любой регион страны.

Бейбитшилик Уразов всю жизнь проработал горным мастером, его работа была связана с вредными условиями труда, поэтому на пенсию он вышел раньше, сейчас ему 55 лет. Но, мужчина не намерен сидеть дома и находится в активном поиске работы. Еще месяц назад он обратился в карьерный центр и буквально вчера ему сообщили о предстоящей ярмарке вакансий.

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«Ищу работу, сейчас происходит ярмарка вакансий, предприятий много, выбор есть. Надо сейчас, осмотреть этот выбор. Ну, вообще, я записывался библиотекарем. Хочу тишины, спокойствия, хорошей зарплаты», — говорит Бейбитшилик Уразов.

((ЗА КАДРОМ)) Поучаствовать в ярмарке может любой желающий. По словам организаторов, такие встречи работадателей и соискателей они проводят каждые 3 месяца, а то и чаще. Помимо этого, бывают и онлайн-ярмарки. Их главное преимущество заключается в том, что можно откликнуться на вакансию в любом уголке страны. Проводится она на платформе enbek.kz.

«Вот в том году мы проводили, там было порядка 150 соискателей, и в этом году в конце месяца мы будем также проводить в конце месяца онлайн-ярмарку, то есть имеется возможность выйти на соискателей не только города Костанай, области, но и в целом по Республике», — говорит руководитель карьерного центра по Костанаю Анагельды Ержанов.

На ярмарку пришли представители более 20 крупных предприятий и ведомств. Среди них оказались и сотрудники городской прокуратуры. Совместно с частными судебными исполнителями они хотят уменьшить количество безработных должников по алиментам.

В феврале текущего года, была проведена аналогичная ярмарка, по результатам ярмарки у нас было 50 соискателей, но можно сказать не все трудоустроились. Была проведена определенная работа по привлечению данных должников к административной ответственности. Более 60 должников были привлечены к административной ответственности.

По версии аналитиков портала enbek.kz, в топ самых востребованных профессий В Костанае и области вошли водители, инженеры, кассиры, воспитатели и врачи.

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