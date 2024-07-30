Не больше 50 километров. Работу таксистов ограничат в РК

Работу InDrive и «Яндекс.Такси» по междугородним перевозкам планируют ограничить, сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передает informburo.kz

По словам министра, цифровизация повлияла на снижение популярности автобусных перевозок. Казахстанцам легче и удобнее заказать машину через интернет-платформу, чтобы их забрали прямо из дома. Однако в министерстве планируют исправить ситуацию.

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«Устанавливаемая средняя скорость повлияет на то, чтобы автобусное сообщение возобновилось. Водители такси нарушают предельную скорость и доезжают быстрее. Когда у нас будет средняя скорость, то разница будет небольшая у автобуса и легкового авто. Есть опыт стран, когда такого вида агрегаторы имеют право довозить до 50 километров, не больше», – сказал Карабаев в кулуарах правительства.

На большие расстояния будут ездить автобусы. InDrive и «Яндекс.Такси» не будут иметь возможность совершать поездки на расстояния свыше 50 километров, подытожил глава ведомства.

Также в министерстве рассматривают введение Face ID для водителей интернет-платформ в качестве меры ограничения времени работы.

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