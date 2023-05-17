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«Не будут лечиться». Почему казахстанцам не могут вернуть неиспользованные деньги из ФСМС

Фото из открытых источников

В ФСМС прокомментировали проблему недофинансирования медицинских организаций и идею возврата неиспользованных средств застрахованных граждан.

В фонде считают, что с внедрением ОСМС доступность медицинской помощи значительно увеличилась, передает informburo.kz

«До внедрения ОСМС дорогостоящие исследования КТ и МРТ были доступны только восьми социально уязвимым категориям населения. Сейчас любой застрахованный гражданин может получить эти услуги. В 2019 году через поликлиники провели 201 тысячу КТ и МРТ, а в 2022 году – 1,4 млн услуг, то есть в семь раз больше. Впервые взрослые пациенты после острых заболеваний получили возможность реабилитации – при сердечно-сосудистых, неврологических, онкологических заболеваниях, травмах, операциях на суставы. В целом 253 тысячи взрослых и детей за счёт ОСМС в стационарах получили медреабилитацию», – говорится в сообщении.

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Также в фонде отметили, что стало больше операций по замене суставов (на 4 тысячи в год), 7000 супружеских пар, столкнувшихся с бесплодием, получили возможность стать родителями.

«Стоматологическая помощь в ОСМС увеличена в пять раз. Бесплатными лекарствами, в том числе очень дорогими при редких орфанных заболеваниях, стали обеспечиваться 3,9 млн человек, раньше – на 1,5 млн человек меньше», – сообщили в фонде.

В ФСМС не признают, что в Казахстане есть проблемы с доступностью медуслуг.

«По данным мониторинга обращений граждан в территориальные филиалы ФСМС, в последнее время не поступали жалобы на отказы в медпомощи в тех или иных медорганизациях, все поставщики медуслуг работают в штатном режиме», – говорится в сообщении фонда.

В ФСМС также прокомментировали идею возвращать взносов ОСМС людям, которые не обращаются за медицинской помощью.

«Такой подход приведёт к мотивации населения не обращаться за медицинской помощью даже при болезни, чтобы вернуть часть своих средств. В результате возникает риск увеличения острых, хронических и социально значимых заболеваний, ухудшение состояния здоровья населения. Кроме того, лечение тяжёлых заболеваний и состояний гарантированы государством, а это создаст допнагрузку на госбюджет и потребует увеличения прямых налогов. В международном опыте такие подходы не применяются», – заявили в фонде медстрахования.

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