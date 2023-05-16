«Попасть на приём невозможно». Почему в Казахстане требуют отменить лимиты финансирования клиник из ФСМС

Что случилось. В Казахстане всё чаще стали критиковать систему обязательного медицинского страхования. Врачи и депутаты поднимают вопрос недофинансирования медицинских организаций, что приводит к росту кредиторской задолженности клиник и отказам в оказании помощи даже застрахованным казахстанцам. Многие видят решение этой проблемы в отказе от линейной шкалы оценки исполнения договора, и оно частично получило поддержку в Минздраве, передает informburo.kz

Запись на месяц вперёд. На сложную ситуацию в сфере здравоохранения пожаловались врачи поликлиник Абайской области, которые финансируются за счёт ФСМС. Они утверждают, что после отделения области от ВКО из-за недостатка финансирования медикам сократили ставки – соответственно, сократилось время приёма пациентов, хотя и так запись к врачу ведётся на несколько недель вперёд. Также в клиниках ограничили количество направлений пациентов на обследование, предусмотренное системой медстрахования.

«От такого сокращения больше всего страдают не врачи, а пациенты. Врачи могут найти себе дополнительную работу в частных клиниках, но не каждый пациент может позволить отдать за одно посещение узкого специалиста 5-7 тысяч тенге или ждать месяц, чтобы попасть на приём в госклинике, потому что врач там принимает по 8-10 человек в день. Всё это в конечном итоге приведёт к росту смертности, потому что помощь не будет оказываться вовремя», – отметила врач-кардиолог из Семея.

Представители нового состава мажилиса парламента за апрель-май направили правительству уже три депутатских запроса относительно ОСМС, однако пока ответ ни на один из них не опубликован на сайте палаты. Проблему долгого ожидания очереди в клиниках в апреле поднимал депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

«Сегодня, если человека хочет обследоваться на бесплатной основе, ему зачастую приходится ждать месяц, а то и три, а вот если платно – ту же услугу можно получить сразу же. И связано это, в том числе, с искусственно созданной проблемой финансирования. Фактически организации здравоохранения квотируются по видам услуг помесячно. Например, в месяц 10 КТ и 5 МРТ. А если обращений за этими услугами больше, то людей вынужденно записывают на следующие месяцы», – отмечал он.

Он предлагал отказаться от планового помесячного финансирования, обеспечив переход на оплату по факту оказанных услуг.

Что такое линейная шкала и почему от неё требуют отказаться. Линейная шкала оценки исполнения договора – механизм расчёта суммы оплаты в случаях превышения месячной суммы договора закупки услуг. По сути эта шкала лимитирует объём оказанных услуг плановой помощи.

Депутат мажилиса Гульдара Нурумова считает, что линейная шкала противоречит основному принципу национального здравоохранения – доступности медицинской помощи.

«Только в марте 2023 года медицинские организации были ознакомлены с новыми тарифами, которые подписали задним числом и с применением линейной шкалы по соисполнителям, а медицинские услуги за два месяца уже выполнены были по старым тарифам. Аналогичная ситуация была в 2022 году. Все заверения со стороны ФСМС и МЗ РК о том, что новые тарифы приняты в ноябре-декабре и будут спущены в медицинские организации до начала 2023 года, – это только миф. В итоге медицинские организации опять оказываются в замкнутом кольце нерешаемой проблемы. Недофинансирование и поздно спускаемые, новые тарифы на медицинские услуги приводят к перевыполнению плана, который срезается по линейной шкале (не выплачивается)», – отметила депутат в своём запросе премьер-министру.

По её словам, это способствует ограничению доступности медицинской помощи, снижению качества оказываемых услуг населению и возможному банкротству медицинских организаций. В отдельных случаях урезанная сумма составляет от 40 до 80% от фактически выполненных услуг.

«Применение линейной шкалы стало проблемой не только для соисполнителей, но и для поставщиков, которые не могут отказывать пациентам в медпомощи, но при этом должны придерживаться выделенных лимитов и отказывать пациентам в случае превышения лимита. Например, если поступила жалоба от пациента за отказ в направлении на обследование. Фонд в этом случае может оштрафовать за дефект «Длительность ожидания КДУ услуг более 10 календарных дней», а по протоколу диагностики и лечения ЛПУ обязана направить пациента на обследования, но ввиду лимитов она теперь сделать этого не сможет. В итоге провозглашённый принцип «деньги идут за пациентом» не работает», – сказала Гульдара Нурумова.

«ОСМС – лишь кормушка для родственников чиновников». Депутат от ОСДП Асхат Рахимжанов также направил в правительство запрос относительно ОСМС.

«На мой взгляд, при внедрении страхования необходимо было реформировать бесплатную медицинскую помощь, с пересмотром гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. Аудиторская палата уже выявляла нарушения по этому поводу. Складывается впечатление, что система ОСМС – лишь кормушка для родственников высокопоставленных чиновников «, – отметил он. Депутат попросил предоставить данные о размере заработных плат сотрудников ОСМС, их численности, выдаваемых премиях и содержании аппарата. «То, что входит в тариф на медицинские услуги, является тайной даже для чиновников. Даже в Минфине не знают, как рассчитываются тарифы. Все решения по росту тарифов Минздрав принимает самостоятельно, без независимой экспертизы. Здесь нужна большая прозрачность не только для контролирующих органов, но и для всех казахстанцев», – сказал Асхат Рахимжанов. ФСМС не видит проблемы. В Фонде медстрахования в ответе на запрос Informburo.kz заявили, что сейчас проблем с финансированием, в частности в Абайской области, нет. «В связи с образованием новой области имелись проблемы организационного характера, информационного сопровождения, что привело к задержке финансирования медорганизаций. Согласно плану финансирования, медицинские организации Абайской области в январе получили аванс до 25% от годовой суммы для бесперебойного обеспечения деятельности. Проблем с финансированием Абайской области с учётом нового распределения нет. Бюджет здравоохранения Абайской и Восточно-Казахстанской областей по сравнению с бюджетом 2022 года не снижался, а наоборот, вырос на 14%. По Жетысуской области рост финансирования составил 18%, по Улытауской – 14%», – сообщили в ФСМС.

По данным фонда, прогнозная потребность в объёмах медицинских услуг формируется по видам, формам медицинской помощи, условий ее оказания, видов медицинской деятельности. При определении объёмов бюджетных средств учитываются тарифы. Прогнозная потребность в объёмах и средствах на оказание медуслуг в рамках ГОБМП и системе ОСМС согласовывается с местными органами государственного управления здравоохранения. «Для недопущения проблем с оплатой медицинские организации должны осуществлять деятельность в соответствие с планом финансирования. Договоры с медорганизациями на оказание определённого объёма услуг на соответствующий год заключается с фондом, учитывая анализ потребления прошлых лет. В рамках суммы заключаемого договора предусмотрено помесячное распределение объёмов и сумм услуг. Оплата производится в пределах суммы, не превышающей годовую сумму договора закупки услуг. В случае превышения суммы, предъявленной поставщиком над месячной суммой, предусмотренной договором закупки услуг, по линейной шкале проводится снятие суммы превышения. Отмена линейной шкалы приведёт к перевыполнению суммы договора», – отметили в фонде. В ФСМС подчеркнули, что субъекты здравоохранения не вправе требовать от фонда возмещения своих расходов, не предусмотренных договором. «Одной из причин, приводящей к перевыполнению годового плана раньше срока, является отсутствие финансовой дисциплины и добросовестности у поставщиков медицинской помощи, а также должного менеджмента. Если же речь идёт о получении услуг в клиниках-соисполнителях, с которыми поставщик фонда заключил договор для исполнения части обязательств поставщика по заключённому договору закупки услуг, то фонд не имеет права вмешиваться в договорные отношения, стороной которых не является», – говорится в ответе. В фонде отметили, что поставщик при взаимоотношениях с соисполнителем должен учитывать общую сумму договора с фондом, помесячное распределение средств и остаток от суммы договора на текущую дату, и предпринимать действия по дальнейшему распределению средств, регулированию потока пациентов и другие управленческие мероприятия для корректного исполнения договора. Что изменит Минздрав. На аналогичный запрос Informburo.kz министерство здравоохранения просто продублировало ответ ФСМС. Собственную позицию по вопросу ведомство не представило. Однако 10 мая Минздрав опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что планирует в ближайшее время снять линейную шкалу с соисполнителей на амбулаторном уровне. Также в ведомстве намерены рассмотреть меры по снятию линейной шкалы с экстренной травматологии и родов в многопрофильных больницах, с дополнительным финансированием из резервных источников для покрытия расходов на лечение экстренных случаев. Читайте также: Казахстанские поликлиники будут получать больше денег на отдельные виды медпомощи по ОСМС Почему это важно знать. Решение проблем в здравоохранении должно быть первоочередной задачей для государства, поскольку они в первую очередь отражаются на здоровье и жизни населения. То, что в ФСМС отказываются признавать недостатки, о которых говорят и рядовые врачи, и пациенты, и парламентарии, может привести к социальному напряжению в обществе, банкротству медицинских организаций, росту заболеваемости и смертности в стране. Назрела необходимость изменить ситуацию, чтобы система ФСМС как механизм для сбора отчислений обеспечивала качественное, бесперебойное медицинское обслуживание.

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