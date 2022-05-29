Не должны доплачивать: что нужно знать пациентам, получающим медпомощь по ГОБМП или в системе ОСМС

Пациенты не должны доплачивать за медицинскую помощь, предоставляемую по ГОБМП и/или ОСМС, напомнили в пресс-службе филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Нур-Султану.

Как отмечается, пациентов нередко просят доплатить за ту или иную медуслугу либо за расходный материал или лекарственные препараты, предусмотренные в рамках ГОБМП или в системе ОСМС. Нужно ли это делать? Специалисты пояснили на примерах, передает informburo.kz

1. Вас просят доплатить за диск или пленку с результатами МРТ, КТ или рентген-обследования. За пленку и диск для записи результатов рентген обследования, компьютерной или магниторезонансной томографии, пациенту не нужно ничего за доплачивать. Эти затраты учтены при формировании стоимости услуг, оказываемых за счет ГОБМП или ОСМС.

Если прямые расходы предусматривают оплату труда работников, участвующих в процессе оказания услуги, приобретение лекарственных средств и медизделий, расходы на сервисное обслуживание, в том числе на пленку, то в накладных расходах заложены затраты на канцелярские товары, коммунальные расходы, в том числе на диски.

2.Вас просят оплатить отдельно за какие-то расходные материалы, например, за иглу при проведении стернальной пункции или требуют гарантийное письмо на оплату от поликлиники. Соисполнитель, заключивший договор соисполнения с поликлиникой на предоставление медуслуги, не вправе требовать от поликлиники или от самого пациента возмещение дополнительных затрат на расходные материалы в соответствии с п. 34 Правил оплаты услуг, утверждённых приказом Минздрава. Поэтому любое такое требование незаконно. Что касается иглы для стернальной пункции, то она входит в стоимость услуги и предоставляется полностью за счет ОСМС.

3. Вас просят принести свои лекарственные препараты в дневной стационар или оплатить их на месте. Вы не должны этого делать. Лечение основного заболевания в стационарозамещающих условиях, то есть в дневном стационаре, при наличии направления от лечащего врача проводится полностью за счет средств ГОБМП и/или ОСМС и предусматривает предоставление лекарственных средств и медизделий.

Если вы столкнулись с отказом в оказании медпомощи или вас просят доплатить за расходные материалы, обратиться в службу поддержки пациентов или в Фонд медстрахования через:

мобильное приложение Qoldau 24/7;

Telegram-бот @saqtandyrybot;

контакт-центр 1406;

сайт Фонда fms.kz

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