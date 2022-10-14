Не исключено отравление ядовитыми веществами. Управздрав о гибели братьев в Рудном

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Причину гибели детей установят эксперты, сообщает пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.
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«Назначена в том числе токсикологическая экспертиза. Не исключено отравление ядовитыми веществами. Уже произведён забор необходимого материала. Результат токсикологической экспертизы будет известен не ранее чем через 12-14 дней», — сообщила Ксения Жилкибаева.
Напомним, трагедия произошла в Рудном. 6-летние братья погибли при невыясненных обстоятельствах.
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