Не исключено отравление ядовитыми веществами. Управздрав о гибели братьев в Рудном

Причину гибели детей установят эксперты, сообщает пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

«Назначена в том числе токсикологическая экспертиза. Не исключено отравление ядовитыми веществами. Уже произведён забор необходимого материала. Результат токсикологической экспертизы будет известен не ранее чем через 12-14 дней», — сообщила Ксения Жилкибаева.

Напомним, трагедия произошла в Рудном. 6-летние братья погибли при невыясненных обстоятельствах.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.