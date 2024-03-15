Не могут приступить к отлову бродячих животных в Костанайской области

Количество жалоб от населения на бродячих собак в управление ветеринарии Костанайской области растет. Их фиксируют по всему региону, не только в городах. В прошлом году, отмечают специалисты, они не смогли провести все процедуры отлова, стерилизации, чипирования и содержания в 17 районах, так как шел судебный процесс с подрядчиком.

В итоге половина денег, а это 50 млн тенге, освоены не были. В этом году ситуация может повториться. До сих пор тендеры по пяти лотам полностью не завершены нигде.

«Каждый район — у нас один лот это отдельная программа — отлов — это город Костанай отдельно, город Рудный отдельно, город Лисаковск отдельно, вот двадцать районов и городов это двадцать лотов. Чтобы объединить мы направили письма. Сегодня никаких ответов или действий мы не видим, но ждем, чтобы было объединение», — говорит руководитель отдела управления ветеринарии Костанайской области Талгат Шамшадин.

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Про объединение программ в одно, управление ветеринарии говорит и пишет в Минэкологии и депутатам с прошлого года. Это значительно бы облегчило проведение всей процедуры. Вот сейчас, к примеру, в Костанае проведен госконкурс на отлов животных и их чипирование. На стерилизацию итоги будут известны к концу этой недели, а вот на содержание животных результаты станут известны только 18 марта. И не факт, что тендер пройдет успешно. Получается, пока не завершится последний конкурс, проводить отлов животных бессмысленно. И другие процедуры тоже. Ведь животное должно где-то содержаться. А в Костанае ситуация еще сложнее.

«Основная у нас проблема это отсутствие пункта временного содержания в Костанае, не имеется. Вот мы сейчас разыграем и наша ветстанция выиграет им негде содержать этих животных 15 дней, а пункты временного содержания согласно приказа министерства финансов должен заниматься акимат непосредственно города или района»,- отметил Шамшадин.

Причем такая ситуация сложилась по всей стране после вступления в силу в 2022 году закона «Об ответственном обращении с животными». Одной из его главных целей стало гуманное отношение к животным, в том числе при их отлове. Сейчас в Мажилисе работают над принятием поправок в этот закон. Как считает депутат Екатерина Смышляева, они должны пойти на пользу в решении сложившихся проблем.

«В принципе, я думаю, при обсуждении данного законопроекта те вопросы которые не решались, удастся решить, обращались и представители гражданского общества и от Костанайской области и общественного совета по данному вопросу, были изменения которые удалось внести на уровне правил, которые являются подзаконными нормативными актами и разрабатываются параллельно при реализации законов, но, к сожаление, есть моменты, которые на уровне нормативно-правовых актов решить не удалось», — рассказала депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.

Кстати, поправки предусматривают применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами в течение 15 дней. Если это бродячие животные, то этот срок увеличивается до 60 дней.

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