Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь казахстанцев из-за «упертых» антиваксеров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Акорды.

«В работе с людьми, не желающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся», — приводит Twitter слова Президента.

Он призвал всеми силами убеждать горожан в важности вакцинации.

«В некоторых развитых странах запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. Потому что не можем из-за небольшой группы «упертых» антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей», — заявил Глава государства. Читайте также: Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области

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