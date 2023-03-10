Не отпустила в туалет. Учитель уволилась из рудненской школы

Руководитель отдела образования Темурхан Жайлибаев прокомментировал инцидент в рудненской школе.

По словам Темурхана Жайлибаева, по инциденту с учителем и первоклассницей работу провели.

«Работу провели с родителями на уровне директора школы. Была беседа. Мама девочки требует наказать учителя. Учитель написала заявление об увольнении. Она сказала, что раскаивается. Учитель-исследователь характеризуется, положительно. Многолетний стаж. Как так получилось сама не понимает. Учитель сказала «Она один раз сходила, потом второй раз попросилась, бывает, что дети не усидчивые. Не подумала, что такое произойдёт». Учитель сказала, что девочку потихоньку вывела из класса. Никто не понял из детей что произошло», — сказал руководитель отдела образования.

Напомним, учительница школы Рудного не отпустила первоклассницу, у которой болел живот, в туалет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.