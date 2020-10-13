Не только птичий грипп. В Минсельхозе сообщили еще одну причину падежа на Аркалыкской птицефабрике

Из-за отсутствия вентиляции на птицефабрике «Агроинтерптица» в городе Аркалык погибло более 256 тысяч голов. Это количество поголовья не подлежит возмещению, об этом сообщили в пресс-службе МСХ РК.

Об этом на брифинге в СЦК при Президенте РК сообщил и.о. председателя Комитета ветконтроля и надзора МСХ РК.

«Падеж на птицефабриках полностью прекратился. На ТОО «Бишкульская птицефабрика» от птичьего гриппа за месяц погибла 184 621 птица. Весь ущерб подлежит возмещению. На ТОО «Агроинтерптица» пало чуть больше 391 тысячи голов. В том числе по причине асфиксии из-за отключения вентиляции пали 256 040 птиц, которые не подлежат возмещению. По причине заражения птичьим гриппом погибло 135 384 головы птиц. Еще 41 642 головы изъяты и уничтожены как контактные. Таким образом, двум птицефабрикам возместят падеж 361 647 голов птицы»,- сообщил Турсын Кабдулданов.

Также он подчеркнул, что в Казахстане функционируют 64 птицефабрики, и только в двух из них имел место падеж из-за птичьего гриппа.

«При проведении проверки на птицефабриках было установлено, что их владельцы не соблюдали ветеринарно-санитарные требования. В частности, на территории птицефабрик были обнаружены дикие и перелетные птицы, которые имели свободный доступ к кормам»,- рассказал руководитель Комитета ветконтроля и надзора.

Ранее Кабдулданов на брифинге сообщил о том, что суточный падеж птиц в Казахстане сократился до 22 голов. Новые случаи зарегистрированы только в ЛПХ Северо-Казахстанской области. В других регионах республики 11 октября т.г. падеж не зарегистрирован. С учетом динамики за последние 10 дней специалисты КВКН отмечают практически полное прекращение гибели птиц в Казахстане.

«С середины сентября в ЛПХ по причине заражения высокопатогенным гриппом пало почти 25 тысяч голов птицы. Кроме того, в очагах заражения как контактные изъяты 20 177 голов птицы. Таким образом, на данный момент всего 45 110 голов птицы ЛПХ подлежат возмещению»,- уточнил спикер.

Напомним, Аркалыкская птицефабрика объявила о приостановке производства.

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