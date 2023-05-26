«Не учимся и просто сидим»: школьники не понимают, зачем продлили учебный год

Жара учебе не помеха. Министр просвещения в очередной раз попытался объяснить, почему школьников до сих пор не отпустили на летние каникулы и для чего вообще надо было продлевать учебный год до конца мая, сообщает ktk.kz Тем временем сами дети и их родители возмущены тем, что у них фактически забрали традиционную дату праздника последнего звонка. Не сильно расстроились лишь 11-классники. Почему?

Еще одна невозможно долгая для школьников неделя остается до окончания учебного года. Дети переживают ее по-разному, да и родители расходятся во мнениях: все-таки уже привыкли к традиционному последнему звонку именно 25 мая. На критику в отношении нового формата в Министерстве просвещения отвечают, что в мире есть страны, где продолжительность учебного года составляет не 36, как у нас, а целых 40 недель, так что все не так плохо. Без праздничной линейки и торжественного последнего звонка – зато хоты бы так. И пусть завтра снова на уроки, но душа все равно требует каникул и праздника. Продлению учебного года рады, пожалуй, только ученики выпускных классов.

– Последний год, как-никак. Получить больше эмоций, воспоминаний.

Те, кому еще учиться как минимум год, идее явно не рады.

– Я отношусь к этому крайне отрицательно, перенесли на 1 июня – День защиты детей. И за эту неделю мы ничему не учимся и просто сидим.

Родители тем временем возмущены, что детей уже обязали сдать учебники в школьные библиотеки. И все ничего, если бы чему-то учили. Но как, когда и программу уже прошли, да и книг на руках больше нет?

Татьяна Коршунова, представитель родительской общественности г. Астаны: – Непонятно, зачем продлили учебный год. Что дети делают в школе? Для чего мы растягиваем?

Нынешний министр просвещения, которому продленный учебный год достался по наследству от его предшественника, попытался ответить на этот вопрос. Он заявил, что по сравнению со сверстниками из других стран казахстанские школьники слишком много отдыхают. От того и образование получают некачественное.

Гани Бейсембаев, министр просвещения РК: – Цель у нас одна – у нас должно быть качественное образование представлено нашим ученикам, чтобы они соответствовали мировым стандартам и они были конкурентоспособны.

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то же касается собранных учебников и тех случаев, когда школьники остались ничем не заняты, то в том виноваты учителя, которые должны были заинтересовать детей учебой, но они этого не сделали.

Гани Бейсембаев, министр просвещения РК: – Вы знаете, это зависит от мастерства учителя. Эксперты говорят, что, если мы перейдем опять на 34 недели, тогда мы должны отказаться от пятидневного учебного дня.

Но это уже совсем перебор, считают представители родительской общественности. И добавляют, что, растянув учебный год на две недели, забрав по несколько дней из зимних и весенних каникул и добавив еще одну неделю в конце года, программу обучения для этого не адаптировали.

Татьяна Коршунова, представитель родительской общественности г. Астаны: – Внутри учебного года на протяжении девяти месяцев ничего не поменялось. Учебники не поменялись, учебная программа не поменялось. Дети у нас учатся – полдевятого выходят со школы. Для чего и зачем?

И пока тополиный пух сбивает учебный настрой школьников еще больше, а палящее солнце лишь подогревает ожидание долгожданного лета без уроков и домашек, в Министерстве просвещения обещают еще раз подумать о необходимости продлении учебного года.

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