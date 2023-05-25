Так есть СанПиН или нет? Отмену уроков в жару прокомментировали в управлении образования Костанайской области

Родители костанайских школьников обращаются сегодня в редакцию новостей. Они обеспокоены тем, что дети учащиеся второй смены в жаркую погоду сидят в душных классах. На прошлой неделе заместитель руководителя управления образования Костанайской области Талгат Саламатов на встрече с казахстанским союзом родителей заявил, что есть СанПиН, по которым принимается решение об отмене уроков.

Представители союза родителей РК отметили, что в такую погоду детям трудно находиться в кабинетах и усваивать школьную программу.

«Вы имеете в виду, что после 25 мая будет очень жарко? Понятно. Но согласитесь, жарко бывает и начале мая и в апреле, бывают дни, когда за 20, поэтому, у нас по СанПиНам 28 градусов, если больше 28 градусов, то все работа прекращается, дети должны идти домой. Решение принимало профильное министерство просвещения, приказ подписан министром. Вы сами знаете, обсуждали этот вопрос», — сказал в тот день заместитель руководителя управления образования Костанайской области Талгат Саламатов.

Сегодня днём температура в Костанае достигла отметки +29 градусов. Завтра прохладнее, по прогнозам синоптиков, тоже не станет. На следующей неделе ожидается +31 градус. И после заявления заместителя руководителя управления, в редакцию стали поступать вопросы от родителей «Почему детей второй смены не отпускают домой?»

«Сейчас на улице +29 градусов, дети второй смены 2 класс учатся, в классах жарко. Детей много. Почему отдел образования Костаная для второй смены не отменит занятия? Дети варятся от жары. Физкультура сейчас не безопасна, перегреваются дети», — пишет жительница Костаная.

Мы обратились в городской отдела образования к пресс-секретарю. Умсун Бектурганова с этим вопросом она посоветовала обратиться в управление образования Костанайской области.

«В связи с сезонным повышением температуры отметим, что нет единого показателя по переводу занятий в дистанционный формат обучения в случае высокой температуры на улице.

Школам области рекомендованы регулярное проветривание помещений и влажная уборка. Обязательно соблюдение питьевого режима. В случае чрезвычайной жары руководители отделов образования могут самостоятельно решать вопрос перевода процесса обучения в онлайн-режим. Родители также вправе определять самостоятельно для себя вопрос посещения, в зависимости от самочувствия своего ребенка», — сообщила пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Вместе с тем, в министерстве просвещения заявили, что учиться все будут до последнего.

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