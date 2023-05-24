USD 441.74
EUR 476.15
RUB 5.51
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Учиться до последнего дня. За сдачу учебников раньше времени накажут…

Учиться до последнего дня. За сдачу учебников раньше времени накажут директоров школ

Фото из открытых источников

Все уроки должны проходить в школах по календарно-тематическому плану, а сбор учебников можно проводить лишь после 31 мая. Об этом напомнил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК Елнур Дауенов.

Ранее вопрос о бесполезности продления учебного года задали экс-министру просвещения Асхату Аймагамбетову. Некоторые школы уже не проводят уроки и начали собирать учебники.

В Минпросвете решили напомнить, что учебные занятия в школах, независимо от формы собственности и ведомственной подчинённости, завершатся 31 мая текущего года, передает informburo.kz

«Это означает прохождение учебной программы включительно до последнего дня. Однако в адрес министерства поступает много жалоб о преждевременном сборе учебников и об отсутствии учащихся на уроках. Комитет по обеспечению качества напоминает всем руководителям организаций образования о полном соблюдении требований пунктов данного приказа и типовых правил деятельности организаций образования. Все уроки должны проходить согласно календарно-тематическому планированию с использованием учебников и других методических материалов», – отметил Елнур Дауенов.

Читайте также: Если больше +28 градусов, уроки отменят. Родители Костаная настаивают на отмене сокращения каникул

По его словам, департаменты по обеспечению качества образования ведут мониторинг на предмет исполнения приказа и выявили факты сбора учебников в школах №80 Шымкента и №52 Актобе.

Руководителей школ, нарушающих требования, будут привлекать к дисциплинарной ответственности.

«Директора школ должны обеспечить качественное выполнение и освоение государственного общеобразовательного стандарта до конца учебного года. Сбор и сдача учебников допускается только после завершения учебного года, то есть после 31 мая», – ещё раз подчеркнул Елнур Дауенов.

Учебный год во всех школах закончится 31 мая. Итоговые выпускные экзамены у обучающихся девятых классов пройдут со 2 по 13 июня, в 11-х классах – с 5 по 19 июня.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Получить помощь от известных адвокатов, нотариусов, госорганов смогут костанайцы
Следующая новость

Выпуск ТВ-новостей — 23.05.23