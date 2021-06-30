Не выходить на улицу без особой надобности-МЧС РК

По данным РГП «Казгидромет» в ряде регионах страны с 30 июня по 2 июля сохраняется сильная жара.
В Костанайской области днем 30 июня — 1 июля местами ожидается очень сильная жара 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.
Чтобы избежать последствий жары Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:
— для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
— в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
— днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
— во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Особое внимание в жару необходимо уделять детям.
Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах.
Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костёр, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды
Костанайцев ждёт самый жаркий день
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