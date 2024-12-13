АФМ продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.

Напомним, она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.

С санкции суда элитная недвижимость в г.Астана в ЖК «Akbulak Riviera», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» (включая парковочные места), «Sensata Plaza», а также в коттеджном городке «Vela Village», автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем, арестованы.

В ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и др., приобретенные на средства, собранные на благотворительность.

Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами.

Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

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