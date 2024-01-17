Нельзя на зелёный. Что решили со скандальной поправкой в РК?

В СМИ, среди населения и экспертного сообщества широко комментировался проект поправки в пункт 16 Правил дорожного движения, ранее размещенной на портале «Открытые НПА» для всеобщего обсуждения.

Согласно данной поправке, предлагалось предусмотреть в местах регулируемого движения, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеходам уступать дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток.

В настоящая время, с учетом общественного мнения и мнения экспертного сообщества, указанная поправка исключена из проекта.

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