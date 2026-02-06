Погода в Казахстане останется неустойчивой в ближайшие дни

Из-за быстрой смены барических образований погода на территории Казахстана в ближайшие дни будет неустойчивой. По данным синоптиков, практически по всей республике ожидаются осадки в виде дождя и снега, метели, усиление ветра и гололёдные явления.

В начале прогнозируемого периода сильный снег ожидается на востоке страны, а к концу периода — на западе Казахстана. На юге республики в течение всего периода прогнозируются интенсивные осадки — дождь и снег.

Температурный фон по регионам

Синоптики отмечают общее повышение температурного фона, однако погода останется контрастной в разных частях страны.

На западе республики ночью температура воздуха повысится с 13–23 до 0–10 градусов мороза, днём — от 3–12 мороза до 2 градусов тепла.

На северо-западе ночью ожидается от 17–28 до 3–13 мороза, днём — от 10–20 до 0–8 градусов мороза.

На севере страны ночные температуры составят от 18–28 до 5–15 мороза, днём — от 13–21 мороза до 1 градуса тепла.

МЧС предупредило о непогоде

На юге Казахстана ночью ожидается от 3–18 мороза до 5 мороза – 8 градусов тепла, днём температура повысится от 13 мороза – 5 тепла до 5–15 градусов тепла.

На востоке республики прогнозируются колебания температур: ночью — от 0–12 до 10–20 градусов мороза, днём — от 0–10 до 7–15 мороза.

На юго-востоке ожидается понижение ночных температур от 0–13 до 2–16 мороза, при этом днём температура повысится от 0–13 мороза до 5 мороза – 8 градусов тепла.

