Как пояснил заместитель председателя Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин, согласно Трудовому кодексу РК, работники имеют право работать на нескольких работах и у разных работодателей.

При этом, отметил Ерболат Абулхатин, общая продолжительность работы в течение суток не должна превышать 12 часов.

«Например: на сегодняшний день среди медработников широко практикуется работа по 6 часов в двух организациях, а специалисты по клинингу осуществляют уборку помещений в течение 4 часов, работая на трех работодателей. Ввиду сферы деятельности бухгалтеры, сантехники, электрики, охранники, программисты, педагоги, журналисты и специалисты других профессий также нередко трудятся на 2-3 работах», — отметил зампредседателя комитета.

Он отметил, что не допускается трудоустройство на работу по совместительству работников, не достигших 18-летнего возраста, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда. Кроме того, в соответствии с Законом РК «О государственной службе Республики Казахстан», работа по совместительству запрещена государственным служащим, которые не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой.

Таким образом, любой совершеннолетний гражданин нашей страны, не попадающий под вышеуказанные ограничения, может работать на работах по совместительству.

