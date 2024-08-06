Неприятная неожиданность. Предложение об ограничении для таксистов обсудили предприниматели Костаная

Министерство транспорта предложило ограничить поездки такси до 50 км, чтобы повысить использование междугородних автобусов. Это предложение вызвало бурное обсуждение в обществе. Люди не согласны с этим ограничением. Палата предпринимателей Костанайской области тоже считает, что ограничение будет нарушать права предпринимателей.

На протяжении двух лет Али Калибек зарабатывает на хлеб пассажирскими перевозками. Мужчина ездит на своей легковой машине в Астану, Аулиеколь и Житикару из Костаная, то есть преодолевает расстояния не маленькие. Клиенты, по его словам, есть всегда. Находит он их через мобильное приложение. Новое ограничение, которое предлагает ввести министерство транспорта, для него — неприятная неожиданность.

«Я вообще с этим не согласен. Если честно, в большинстве населенных пунктов нашего региона нет автобусного сообщения с Костанаем. А как быть людям? Им приходится звонить нам. Это быстро и удобно», — объясняет водитель такси Али Калибек.

Министерство транспорта предложило ограничить поездки такси до 50 км, чтобы повысить использование междугородних автобусов. Эта инициатива вызвала бурное обсуждение в обществе. Мы собрали мнения костанайцев по этому поводу.

«Езжу только на такси на межгород. Очень удобно. У нас, можно сказать, что и автовокзала-то и нету. Поэтому, такси очень удобно, находишь на свое время. За тобой приезжают к дому, подвозят к дому».

«Сейчас нет билетов, потому, что сезон. Я сама работаю проводником, я знаю. В Астану езжу, каждые выходные. Это быстро, и цены такие же как и на поезде».

«Я студент, мне удобно пользоваться услугами такси, так как я учусь в Астане. Я езжу оттуда домой на машине, заказываю через приложение. И мне очень удобно. На поезд билеты купить очень сложно, потому, что их часто нет. Если таксистами введут ограничение в 50 км, будет не очень».

Министр транспорта Марат Карабаев отметил, что чаще всего ДТП происходят именно с водителями такси, а ограничение маршрутов до 50 км должно снизить аварийность. Законопроект уже прошел мажилис, и ждет рассмотрения в сенате. Тем временем, сегодня в палате предпринимателей Костанайской области обсудили этот вопрос.

«Таксисты, им все равно. Хоть 20 км, хоть 100 км. Они как ездили, они так и будут ездить. Они точно также будут выдумывать, всякую чушь нести, то бабушку везут, соседей везут и так далее. Как они будут контролировать, если они не могли за 15 лет порядок навести?», — возмутилась директор ТОО «Автовокзал Саяхат» Ольга Терехова.

По словам перевозчиков, которые сегодня присутствовали на заседании, для безопасности необходим контроль технического состояния авто, и состояния здоровья водителей, а не ограничение в передвижении. Ведь, по словам экспертов, это нарушит права предпринимателей.

«Данное предложение не отвечает требованиям законодательства, это раз. И, во-вторых, будет неэффективно в плане борьбы с нелегальными перевозчиками в том числе», — сообщил начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Ограничение, по мнению представителей палаты предпринимателей, создаст дополнительные трудности и для граждан, и для бизнеса.

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