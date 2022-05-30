Неравномерное начисление. Суд оштрафовал КТЭК на крупную сумму

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В Специализированном суде по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
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«Судом установлено, что 11 и 18 февраля 2022 года ГКП «КТЭК» допущено нарушение законодательства РК о естественных монополиях, выразившееся в неравномерном начислении оплаты за услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией по нескольким адресам, что явилось нарушением прав потребителей», — сообщает суд.
Постановлением суда ГКП «КТЭК» привлечено к административной ответственности по ч.4 ст.164 КоАП РК с наложением административного взыскания в виде административного штрафа в размере 3200 МРП или 10 176 000 миллионов тенге.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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