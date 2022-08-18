Несколько ДТП произошли в городах Костанайской области за одни сутки, вечером 16 августа, и утром 17. Два из них зарегистрированы в Лисаковске.

«16 августа около 16 часов, по улице Темирбаева в Лисаковске, водитель 1959-ого года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2106, из-за технической неисправности, у автомашины выломалась шаровая опора, в результате чего автомашина совершила столкновение с металлическим ограждением, стоящим вдоль проезжей части», — рассказал заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

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Полицией собран административный материал по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества». И, там же, в Лисаковске, утром 17-ого августа, ДТП произошло на улице Промышленной.

«Девушка, 2002 года рождения, управляя автомашиной Jaс, выезжая со второстепенной дороги на главную, на улицу Промышленную, не уступила дорогу автомашине Мицубиси, в результате чего совершила с ним столкновение, после чего, также произошло столкновение с автомашиной Фольксваген Гольф, которая двигалась по улице Промышленной», — рассказал Виталий Цой.

В результате, 67-летняя женщина, пассажир нарушительницы правил, поступила в городскую больницу, с различными повреждениями. Процессуальное решение по данному факту, будет зависеть от тяжести полученных ею травм.

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