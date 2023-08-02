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Неспокойная погода. Прогноз на ближайшие три дня озвучили синоптики

pixabay.com

В ближайшие дни на территории Казахстана существенных изменений в погоде не ожидается, по-прежнему большая часть страны будет находится под влиянием атмосферных фронтальных разделов.

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Сохраняются дожди с грозами, на севере, востоке республики ожидаются сильные дожди, с порывистым ветром, градом и шквалом.

Западные регионы страны будут находится в поле повышенного давления, ожидается погода преимущественно без осадков.

Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.

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