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Невыносимый запах, мыши, искусанные комарами дети даже зимой. Жильцы о жизни в доме нового микрорайона

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Невыносимый запах сточных вод, полчища насекомых, мыши на девятом этаже, и искусанные комарами даже зимой дети. С такой проблемой столкнулись жители 52-го дома в микрорайоне Береке. 

«Комары пойдут, я не знаю как мы будем бороться с этим. Не знаю что делать теперь, как жить дальше. Получается вот у нас дыры здесь. Вот видите, внизу, и оттуда все поднимается — комары, мошкара. Вот даже видите, комара убивали», — делится опасениями житель дома №52 микрорайона «Береке» Бахтияр Мирзасалиев.

Мужчина говорит, заселяясь в новую квартиру, они и подумать не могли, что столкнутся с такими проблемами. И насекомые, не самая главная беда этого дома. С первого по четвертый этаж, в подъезде и квартирах стоит невыносимый аммиачный запах от сточных вод.

«Прям невозможно было даже жить в квартире. Запах канализации сперва только был в одном санузле. Потом уже по всей квартире. У нас есть в квартирах, по крайней мере были, мыши, комары, которые до сих пор кусают наших детей, вот с такими большими красными лбами иногда дети выходят на улицу. Что еще, какая живность есть — тараканы», — рассказывает жительница дома №52 микрорайона «Береке» Тана Турсунова.

«Все эти фекальные воды, я извиняюсь, с аммиачным запахом, которые допустим, не только не доставляет удовольствия, а также является вредом для здоровья человека, который вдыхает аммиачный запах», — говорит еще один житель дома Кайрат Садуев.

В новый дом по адресу микрорайон Береке, 52, новоселы заехали в августе прошлого года. С ноября начались проблемы — подвал их дома практически всегда наполнен канализационными водами. Происходит это из-за засорения и переполнения колодцев, которые относятся к общегородской магистрали. Как рассказал нам Константин Кожевников, алгоритм действий в таких ситуациях налажен. Но этот дом на балансе Костанай-Су не стоит.

«Если колодцы забиваются, чтобы эти сточные воды не пошли далее в квартиры, здесь выбивают заглушку и она начинает поступать в подвал. Мы это сразу видим. Звоним в Костанай-Су, они очищают колодцы и то, что там налилось в подвал — быстро убираем, очищаем. Обычно это небольшой объем. Но поскольку здесь Костанай-Су никак не реагирует, эти сточные воды, которые идут в подвал — нам девать некуда. Заглушку мы тоже поставить назад не можем, потому что это пойдет просто в квартиры, то есть единственное что мы можем сделать — это качать на улицу, но это будет экологическая катастрофа», — объясняет председатель ТО «Жарык-2030» Константин Кожевников.

Проблему, с которой люди живут еще с осени прошлого года, вдыхая запах фекальных вод и борясь с насекомыми, можно решить — если отдел строительства передаст дом на баланс Костанай-Су. Однако этого не происходит. При этом счета как за холодную воду, так и канализацию — сброс воды, жильцы дома получают регулярно.

«Костанай-Су выписывает счета на основании договоров, которые они заключили с жильцами, то есть они поставили воду и соответственно они должны обеспечить транспортировку сточных вод, то есть они свою функцию по поставке воды выполняют, а от второй отказываются. Но начисляют они в полном объеме — как за поставку, так и за транспортировку сточных вод», — говорит председатель ТОО.

Как пояснили нам в пресс-службе Костанай-Су, данный дом на балансе у них, действительно, не стоит. А счета люди оплачивают, так как водой и канализацией пользуются. И рекомендовали по этому вопросу обратиться в отдел строительства городского акимата. Комментарий от этого ведомства в течение дня нам получить не удалось, но в пресс-службе городского акимата сообщили, что уполномоченные службы будут разбираться с этим вопросом в ближайшее время. По словам Константина Кожевникова, аналогичная проблема волнует не только жильцов дома 52, а также 53-го и других домов микрорайона Береке.

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