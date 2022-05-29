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Незаконно установленные киоски будут убирать — аким Костаная

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В своем инстаграм-аккаунте аким Костаная сообщал о результатах осмотра Сити-центра. 

«После осмотра территории Сити-Центра было выявлено наибольшее количество нарушений требований Правил благоустройства. На аппаратном совещании был рассмотрен вопрос о незаконном захвате земельных участков государственной собственности на территории города. В результате принятых мер, предприниматели начали устранять выявленные нарушения. Собственник, получив уведомление, самостоятельно произвел демонтаж павильона, установленного без разрешительных документов на территории Сити-Центра», — отметил аким.

Аким заверил, что поэтапная работа по благоустройству города будет продолжена.

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