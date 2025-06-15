Нередко в городе выявляются такие нарушения как самовольный захват земельных участков. Такие факты имеются в разных частях города. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

К примеру, собственники парикмахерской, расположенной по адресу проспект Аль-Фараби, в апреле 2025 года начали незаконное строительство входной группы к своему объекту без разрешительных документов, самовольно захватив земельный участок, находящийся в государственной собственности. На сегодняшний день департаментом управления земельными ресурсами по Костанайской области проведена проверка по факту самовольного захвата земельного участка, по факту незаконного строительства Управление государственно-архитектурного строительного контроля Костанайской области проводит проверку.

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«Еще пример, по адресу улица Карбышева, 71/1 собственник объекта самовольно установил ограждения участка, также захватив земельный участок, находящийся в государственной собственности. Материалы также направлены для принятия административных мер в земельную инспекцию Костанайской области. Ограждение демонтировано. Также полагаем, что самовольный захват имеется и на участке, прилегающем к общественному туалету в Сити-центре, на котором размещен тир и кафе, что нарушает в том числе и санитарно-эпидемиологические требования. Материалы также направлены для принятия административных мер в земельную инспекцию Костанайской области», — сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

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